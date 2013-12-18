港报社评：中央冀香港抓好经济落实普选--文汇报12月18日

行政长官梁振英昨日到北京述职。李克强总理和张德江委员长分别会见了梁特首。李总理的讲话表明，发展经济是香港的头等大事，中央希望香港把握国家深化改革开放的机遇。张委员长的讲话再次显示，中央真心诚意希望香港依法落实普选，只要港人理性探讨，普选就能水到渠成。

李克强总理指出，过去一年，世界经济复苏艰难曲折，但香港经济能保持温和增长，失业率处于低位，实属不易。他又指，内地深化改革开放，对香港是机遇，国家会借监香港的经验，希望特区政府能抓紧机遇。李总理提醒港人须重视抓住国家发展的机遇，搞好香港经济。香港特区政府和各界要高度重视外围经济的复杂性。香港社会需明白，经济乃改善民生、推动民主、促进和谐的基础，任何时候都要把发展经济作为首要工作，讨论政改、落实普选不能忽略发展经济。一旦经济停滞不前，各种矛盾会更趋激烈突出，社会发展更加举步维艰。

张委员长重申，中央对香港的政改是“真心实意”的，希望特区政府能够顺利完成有关的谘询工作，做好“五步曲”。近期，中央领导人及有关部门负责人的表态都充分显示，中央对香港落实2017年普选行政长官的决心和诚意是毋庸置疑的。

近日有意见提出，中央有意将述职制度化。特首向中央负责是基本法规定的宪制责任，述职是特首向中央负责的重要体现，亦是中央考察和评价特首表现、掌握特区发展状况的有效途径。特首述职制度化，有利强化“一国两制”下特首对中央负责，有助展开更密切的合作。(A04)