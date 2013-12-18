台湾财政：自由经济示范区内研拟外国货主外销100%免所得税--财政部

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透台北12月18日 - 台湾财政部周二稍晚发布新闻稿表示，为了配合推动自由经济示范区，研拟外国货主于示范区内从事货物储存或简易加工，外销100%及内销10%免所得税。
此外，示范区内的租税优惠尚包括外籍专业人士海外所得免申报最低税负与前三年薪资减半课税；以及台商汇回示范区实质投资的海外股利或盈余可免课所得税。
财政部指出，有关外国货主于示范区内从事货物储存或简易加工可享所得税优惠部分，主要是鼓励外国货主运用示范区物流业者加值服务，扩大相关产业产值。而外籍专业人士租税优惠部分，主要为招揽国际专业人才；汇回示范区实质投资的海外股利或盈余免税部分，则从“新资金”角度提供租税优惠措施。
财政部指出，目前示范区特别条例规划的三项所得税优惠措施，将等立法通过后，另订相关子法规落实。
台湾行政院本周日发布新闻稿指出，自由经济示范区规划方案已经总统府拍板，第二阶段的示范区有望带动2014年的民间投资210亿台币、以及创造就业1.3万人。 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当