台湾财政：自由经济示范区内研拟外国货主外销100%免所得税--财政部

路透台北12月18日 - 台湾财政部周二稍晚发布新闻稿表示，为了配合推动自由经济示范区，研拟外国货主于示范区内从事货物储存或简易加工，外销100%及内销10%免所得税。

此外，示范区内的租税优惠尚包括外籍专业人士海外所得免申报最低税负与前三年薪资减半课税；以及台商汇回示范区实质投资的海外股利或盈余可免课所得税。

财政部指出，有关外国货主于示范区内从事货物储存或简易加工可享所得税优惠部分，主要是鼓励外国货主运用示范区物流业者加值服务，扩大相关产业产值。而外籍专业人士租税优惠部分，主要为招揽国际专业人才；汇回示范区实质投资的海外股利或盈余免税部分，则从“新资金”角度提供租税优惠措施。

财政部指出，目前示范区特别条例规划的三项所得税优惠措施，将等立法通过后，另订相关子法规落实。