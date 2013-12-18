澳洲经济指标总览--12月18日

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 1月7日 商品及服务收支(亿澳元) 10月 逆差5.29 逆差2.71 出口(较前月) 持平 持平 进口(较前月) +1% -1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 1月9日 (较前月) 10月 +0.5% +0.9% 就业市场(经季节调整) 1月16日 就业人口(较前月变动,万人) 11月 +2.1 +0.11 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.55 -2.79 失业率 5.8% 5.7% 就业参与率 64.8% 64.8% 消费者物价指数(CPI) 1月22日 总体CPI(较前季) 第三季 +1.2% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.4% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.5% 国际贸易价格指数 1月30日 进口物价(较前季) 第三季 +6.1% -0.3% 出口物价(较前季) +4.2% -0.3% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 3月4日 经常帐收支 第三季 赤字127 赤字94 商品与服务贸易收支 逆差25.74 逆差0.18 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月5日 (较前季) 第三季 +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.4% (完)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当