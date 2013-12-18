《香港报摘》--其他报纸重要消息12月18日

*明报：

--内地传媒收到匿名举报指上海医药 旗下青岛国风药业的重点药品“红源达”向青岛31间医院和从业人员行贿，公司发言人称，正在内部调查事件。

--汇丰 将与香港电讯 、CSL、数码通 以及中国移动 香港合作于明年起分阶段推出Android版本流动支付服务。

*星岛日报：

--摩根大通大中华区经济师姜璐称，预期香港今年全年经济增长2.8%，明年受惠于外部经济较佳及内地经济稳定，经济增长可达3.2%，但仍低于过去10年平均4.6%的增长率。

--由新鸿基地产 以及港铁 合作发展的屯门铁路站上盖住宅项目珑门II首批120伙单位于开售7小时内沽清，其中以一个实用面积813方尺单位尺价约1.138万港元。

*苹果日报：

--香港立法会议员指摘政府教育局向英国贵族学校营运商Nord Anglia Education（NAE）批出兴建校舍的土地有可能会变成商业机构的牟利工具，惟市场预料事件对NAE上市计划暂无影响。

--青蛙王子 于过去两周股跌逾20%，因基金股东非常不满公司股份回购力度，加上公司首席财务官避见基金股东，触发基金清仓行动。

*东方日报：

--香港银行内地业务的风险日增，评级机构惠誉预计，今年相关风险敞口占比将增约10个百分点至35%，高于香港房地产贷款业务水平。

--由于收购伦敦金属交易所（LME）后集团行政总裁职能范围扩大以及鼓励高层作长期策略性发展，港交所 董事会已批准授予行政总裁李小加近1,300万港元，作为“额外”奖励。

*文汇报：

--港交所旗下伦敦金属交易所（LME）建设中的自营结算平台LME Clear已成立董事会，料LME Clear如期于2014年9月22日推出。

--国泰航空 及旗下港龙航空于11月份合并结算载客量约247.68万人次，按年升4.9%；载货量14.75万吨，升4.7%。

*大公报：

--金管局公布最新银行支付卡统计数据，第三季信用卡总交易量为1.19亿宗，较上一季增加3%，较2012年同期则增加7.9%。

--宝龙地产 间接全资附属公司以17.91亿元人民币投得上海市闵行区七宝镇631街坊土地，估计总建筑面积为251,109平方米。（完）

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