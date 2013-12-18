全球金市：金价小涨，市场静待美联储对刺激举措的决议

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
黄金今年下跌约26%，因投资者越来越担心美国经济改善将推动美联储缩减850亿美元的月度购债规模。
全球最大上市交易黄金基金SPDR Gold Trust 周二称持仓量减少2.08吨至816.82吨。
巴克莱(Barclays)称，大宗商品资产价值在1-11月缩水880亿美元，创同期跌幅记录，主要是由于投资者撤离和大宗商品价格下跌，其中以黄金为甚。
--------------------------0036GMT-------------------------
价格 变动 涨跌% 年初迄今
涨跌%
现货金 1233.5 3.9 0.32 -26.34
现货银 19.93 0.06 0.30 -34.18
现货铂金 1351.49 5.76 0.43 -11.96
现货钯金 699.25 2 0.29 1.05
COMEX期金 1233.7 3.6 0.29 -26.38
COMEX期银 19.95 0.11 0.55 -34.18
汇率
欧元/美元 1.3768
美元指数 80.064
(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 龚芳)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当