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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 09:18 BJT

全球金市：金价小涨，市场静待美联储对刺激举措的决议

黄金今年下跌约26%，因投资者越来越担心美国经济改善将推动美联储缩减850亿美元的月度购债规模。

全球最大上市交易黄金基金SPDR Gold Trust 周二称持仓量减少2.08吨至816.82吨。

巴克莱(Barclays)称，大宗商品资产价值在1-11月缩水880亿美元，创同期跌幅记录，主要是由于投资者撤离和大宗商品价格下跌，其中以黄金为甚。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

现货金 1233.5 3.9 0.32 -26.34

现货银 19.93 0.06 0.30 -34.18

现货铂金 1351.49 5.76 0.43 -11.96

现货钯金 699.25 2 0.29 1.05

COMEX期金 1233.7 3.6 0.29 -26.38

COMEX期银 19.95 0.11 0.55 -34.18

汇率

欧元/美元 1.3768

美元指数 80.064

(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 龚芳)

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