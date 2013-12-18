国际油市：美国原油期货小涨，投资者聚焦美联储政策决定

布兰特原油 周二跌0.97美元，结算价报每桶108.44美元。

美国石油协会(API)数据显示，截至12月13日止当周，美国原油库存减少250万桶，至3.678亿桶。路透调查的分析师预估为减少230万桶。

日本财务省结关数据显示，11月日本原油日进口量较上年同期增10.5%，至370万桶。

非洲的安哥拉预定2月每日出口168万桶原油，高于1月预计日出口量的158万桶。但该国将不再出口Kuito级原油，凸显了该国产量减少的疑虑。

周二一份出口计划表显示，俄罗斯在第一季将减少对欧洲的石油出口，同时提高对中国的石油供应。(完)

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