日本已公布经济指标--2013/12/18

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 预估值 据 间 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.9% r 2月16日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y 11月 +0.6% +0.3% 12月26日 -- /y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y 10月 +0.9% +0.7% 12月26日 -- /y) 工业生产(m/m) 10月 +0.5% p +1.3% r 12月26日 -- 失业率 10月 4.0% @ 4.0% @ 12月26日 -- 贸易收支(亿日圆) 11月 逆差12,929 逆差10,907 -- -- 所有家庭实质支出(y/y) 10月 +0.9% +3.7% 12月26日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当