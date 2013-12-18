《焦点》澳洲央行认为政策刺激措施正发挥作用，对经济前景感到乐观

标题新闻：美元普跌，交易商指因CNBC报道特朗普政府在研究“惩罚汇率操控国”的新办法
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“他们必须愿意冒险--愿意启动新项目和新产品、开发新市场、招聘新雇员。货币政策不能强迫支出发生。”
史蒂文斯表示，非矿业投资加速至关重要，尤其是在政府支出即将减少之际。
国库部长霍基周二警告称，澳洲必须攀上“充满挑战的财政和经济高峰”，因低于平均水准的经济成长以及矿业荣景降温料打击政府财政。
霍基已经放弃恢复预算盈余的所有念头，并预计若不削减支出，未来10年都将出现赤字。
史蒂文斯重申，澳洲经济将在更长时间内将继续以低于趋势水准的速度成长，但有充分理由认为中期来看经济成长可能增强。
“整体来看企业方面现金储备较高，金融中介和资本市场愿意放贷，而且利率偏低，”他说。
“实际上，我们希望有一段时期经济成长可以略微超过趋势水准，因为过去18个月左右经济中的闲置产能略有增加。”
澳洲央行最近调降其经济成长预估，预计2014年经济将以2-3%的速度成长，2015年料加速至2.75-4.25%。
澳洲央行认为，基础通胀率仍稳步控制在2-3%的目标区间内。(完) (编译 侯向明/杜明霞/张若琪/李爽 审校 郑茵/石冠兰)
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路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 267.9 44 267.1 3 * 5月 261.8 52 262.6 8 * 6月 254.3 152 253.2 342 * 7月 248.6 564 249.5 374 * 8月 244.5 1856 245.0 350 * 9月 241.5 3808 241.8 722 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选