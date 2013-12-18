《焦点》澳洲央行认为政策刺激措施正发挥作用，对经济前景感到乐观

“他们必须愿意冒险--愿意启动新项目和新产品、开发新市场、招聘新雇员。货币政策不能强迫支出发生。”

史蒂文斯表示，非矿业投资加速至关重要，尤其是在政府支出即将减少之际。

国库部长霍基周二警告称，澳洲必须攀上“充满挑战的财政和经济高峰”，因低于平均水准的经济成长以及矿业荣景降温料打击政府财政。

霍基已经放弃恢复预算盈余的所有念头，并预计若不削减支出，未来10年都将出现赤字。

史蒂文斯重申，澳洲经济将在更长时间内将继续以低于趋势水准的速度成长，但有充分理由认为中期来看经济成长可能增强。

“整体来看企业方面现金储备较高，金融中介和资本市场愿意放贷，而且利率偏低，”他说。

“实际上，我们希望有一段时期经济成长可以略微超过趋势水准，因为过去18个月左右经济中的闲置产能略有增加。”

澳洲央行最近调降其经济成长预估，预计2014年经济将以2-3%的速度成长，2015年料加速至2.75-4.25%。