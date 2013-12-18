澳洲贸易：澳洲上调2013/14财年铁矿石与冶金煤出口预估

路透悉尼12月18日 - 澳洲周三上调了对铁矿石和冶金煤的出口预估，因需求增加，要为房地产和基础设施项目提供原材料以生产更多钢材。这两种原材料是澳洲出口收入的最大来源。

作为全球最大的铁矿石生产国，澳洲预计2013/14财年铁矿石出口增长23.3%。该国在矿山和基础设施方面投入了巨资。

据澳洲资源及能源经济局(BREE)最新季度报告，同期冶金煤出口预计增长6%至1.639亿吨。

BREE称，2014日历年仅中国进口冶金煤就料将增长8%至9,900万吨。

BREE预计，2013/14财年铁矿石出口为6.5亿吨，前一财年为5.27亿吨。

本次预估较10月预估值6.15亿吨有所上调。