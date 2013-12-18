澳洲贸易：澳洲上调2013/14财年铁矿石与冶金煤出口预估

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透悉尼12月18日 - 澳洲周三上调了对铁矿石和冶金煤的出口预估，因需求增加，要为房地产和基础设施项目提供原材料以生产更多钢材。这两种原材料是澳洲出口收入的最大来源。
作为全球最大的铁矿石生产国，澳洲预计2013/14财年铁矿石出口增长23.3%。该国在矿山和基础设施方面投入了巨资。
据澳洲资源及能源经济局(BREE)最新季度报告，同期冶金煤出口预计增长6%至1.639亿吨。
BREE称，2014日历年仅中国进口冶金煤就料将增长8%至9,900万吨。
BREE预计，2013/14财年铁矿石出口为6.5亿吨，前一财年为5.27亿吨。
本次预估较10月预估值6.15亿吨有所上调。
如欲查看BREE预估图表，请点选 (完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当