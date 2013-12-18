更新版-英国经济：复苏仍受到欧元区需求疲弱的拖累--央行总裁卡尼

更新版 1-《图表新闻》今年第一季上演特朗普通胀大戏，但后续剧情可能有变
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
卡尼表示，英国经济复苏的另一重要元素--企业投资增长也还没有到位。
“目前企业投资还没有出现明显好转，生产率仍然低迷，生产力水平仍在危机前的水平，”他称。
卡尼7月就任英国央行总裁，一个月后，英国央行宣布在失业率降至7%之前不会考虑上调利率。目前英国利率处在纪录低位0.5%。
从那以后，英国经济复苏速度加快，经济增长年率超过3%。但是卡尼在上议院经济事务委员会重申，经济仍然需要帮助。
“经济重新开始增长，这是好事，但恢复增长并不代表经济回归常态，”他表示，“经济复苏在达到适合状态之前还有一段道路要走，那时我们才能考虑调整超常的货币刺激政策。”(完) (编译 郑茵/朱晓军；审校 王兴亚)
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
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