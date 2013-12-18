版本:
中国
债券 | 2013年 12月 18日 星期三 10:04 BJT

更新版-英国经济：复苏仍受到欧元区需求疲弱的拖累--央行总裁卡尼

卡尼表示，英国经济复苏的另一重要元素--企业投资增长也还没有到位。

“目前企业投资还没有出现明显好转，生产率仍然低迷，生产力水平仍在危机前的水平，”他称。

卡尼7月就任英国央行总裁，一个月后，英国央行宣布在失业率降至7%之前不会考虑上调利率。目前英国利率处在纪录低位0.5%。

从那以后，英国经济复苏速度加快，经济增长年率超过3%。但是卡尼在上议院经济事务委员会重申，经济仍然需要帮助。

“经济重新开始增长，这是好事，但恢复增长并不代表经济回归常态，”他表示，“经济复苏在达到适合状态之前还有一段道路要走，那时我们才能考虑调整超常的货币刺激政策。”(完) (编译 郑茵/朱晓军；审校 王兴亚)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐