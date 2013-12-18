更新版 1-路透专访：加拿大央行总裁认为若美联储实施缩减，不必过分忧虑市场动荡

更新版 1-《图表新闻》今年第一季上演特朗普通胀大戏，但后续剧情可能有变
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
企业投资也遭遇难题，衰退后企业投资低于以往；此外，通胀一年半来也都低于央行2%的目标。
“这三方面对我国经济至关重要，我们如何回到通胀目标范围，还有我们在这三方面遭遇的问题，正是目前看到的状况。”他说。
波洛兹并重申央行对利率的态度是中性的，表示升息或降息的机率均等。
波洛兹表示他相信加拿大火热的房市正在“软着陆”，他对此的定义是在趋稳，而非下滑。
他指出，尽管“各种刺激因素”让加拿大房市可能出现泡沫--一些最近的研究显示，加国房屋市场在全球中最为高估--但过去一年房市活动与人口需求相当接近，等于说并不如部分预期般失衡。
波洛兹称，一些曾提振加元的因素依然存在：包括油价仍相对居高，强劲的银行体系，及蓄积的避险地位等等。
不过他不排除，加元近来的疲软走势仍有可能继续。
“如果事态回归常态，汇率就可能出现一些调整，或许那是我们已经见到的。”他并称不想推断加元走向。(完) (编译 石冠兰/朱晓军/张若琪 审校 龚芳)
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
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