更新版 1-路透专访：加拿大央行总裁认为若美联储实施缩减，不必过分忧虑市场动荡

企业投资也遭遇难题，衰退后企业投资低于以往；此外，通胀一年半来也都低于央行2%的目标。

“这三方面对我国经济至关重要，我们如何回到通胀目标范围，还有我们在这三方面遭遇的问题，正是目前看到的状况。”他说。

波洛兹并重申央行对利率的态度是中性的，表示升息或降息的机率均等。

波洛兹表示他相信加拿大火热的房市正在“软着陆”，他对此的定义是在趋稳，而非下滑。

他指出，尽管“各种刺激因素”让加拿大房市可能出现泡沫--一些最近的研究显示，加国房屋市场在全球中最为高估--但过去一年房市活动与人口需求相当接近，等于说并不如部分预期般失衡。

波洛兹称，一些曾提振加元的因素依然存在：包括油价仍相对居高，强劲的银行体系，及蓄积的避险地位等等。

不过他不排除，加元近来的疲软走势仍有可能继续。