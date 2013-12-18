更新版 1-中国房地产：11月70个大中城市房价同比涨幅再创纪录新高，但涨势略缓

* 11月全国房价同比涨9.9%，涨幅再创纪录高位

* 环比18连涨但涨幅继续缩窄

* 地方调控之下房价涨势略缓 (新增更多评论和数据细节)

路透北京12月18日 - 中国主要城市的房地产市场11月继续呈现普涨的态势，全国同比涨幅再创纪录高位，房价上涨压力仍不容忽视，不过另一方面，在地方密集收紧调控的背景下，环比涨势进一步缓和。

刚刚闭幕的中央经济工作会议并未如前两年出现“坚持房地产调控不动摇”的表述，而是延续国家主席习近平以及十八届三中全会着重住房保障建设的基调，这也让不少市场人士预计，明年的商品房市场将更多由“市场”来发挥作用，调控政策则以执行既有的为主。

路透根据统计局数据测算，11月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升9.9%，为连续第11个月上升，年内涨幅逐月扩大；环比则连续18个月上涨，但涨幅续降，从10月的0.6%缩小至0.5%。

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国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，房价环比涨幅继续收窄，从总体情况看，初步测算，70个大中城市新建商品住宅价格环比平均涨幅为0.6%，比10月份的环比平均涨幅收窄0.1个百分点。

从一线城市看，北京、上海、广州新建商品住宅价格环比涨幅比10月份有所缩小，深圳持平于上月。从二、三线城市的情况看，新建商品住宅价格环比涨幅比10月份收窄的城市也有29个。

“究其原因，主要是前期房价上涨较快城市进一步加大了房地产市场调控力度，提高了二套房交易成本，增加了保障性住房供应。特别是国务院常务会议决定整合不动产登记职责、建立不动产统一登记制度，有助于稳定市场预期，市场交易有所降温。”刘建伟表示。

今年以来，中国房地产市场保持一定热度，交易活跃，价格也一路上升，11月数据显示，北京和上海的新建商品住宅（不含保障房）价格同比涨幅分别为21.1%和21.9%，新建商品住宅环比和同比上涨的城市个数分别为66个和69个。

这也让大部分城市年初的房价调控目标沦为一纸空文，多数城市原定房价涨幅低于人均可支配收入实际涨幅，但实际房价涨幅却达两位数。年末四大一线城市收紧调控后，十几个城市相继跟进，通过收紧房贷、强化限购执行来加码调控措施，在政策影响下，部分地区楼市有一定降温。

统计局上周公布的房地产投资销售数据显示，1-11月份，全国商品房销售面积同比增长20.8%，增速比1-10月份回落了1个百分点；销售额同比增速亦回落至30.7%，低于1-10月的32.3%。

房地产方面，中央经济工作会议指出，明年要努力解决好住房问题，探索适合国情、符合发展阶段性特征的住房模式，加大廉租住房、公共租赁住房等保障性住房建设和供给，做好棚户区改造。(完)

房价（较上年同期变动，%）

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 2013年1月 2012年12月 11月

9.9 9.6 9.1 8.3 7.5 6.8 6 4.9 3.6 2.1 0.8 -0.04 -0.7



(较上月变动，%)

0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.1 0.68 0.36 0.3

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)