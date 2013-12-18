《港报快速浏览》--12月18日报摘,社评及财经评论****

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容. --------------------------------报纸摘要------------------------------------- 《香港报摘》--信报 《香港报摘》--经济日报 《香港报摘》--其他报纸重要消息 ----------------------------------社评-------------------------------------- 港报社评：终院裁决触动移民福利政策，政府须亡羊补牢应对--明 报 港报社评：新移民享福利，勿过分聚焦--星岛日报 港报社评：机场北大计受挫，梁班子硬闯必失--信报 港报社评：终院判决冲击大，港府要纾民忧--经济日报 港报社评：中央冀香港抓好经济落实普选--文汇报 ---------------------------------财经评论------------------------------------ 港报财经评论：美股牛教你三件事--信报 -----------------------------------其他-------------------------------------- 中国报摘 台湾报摘 如果您在读取查看上述报导时遇到︰"数据无法提供"(Data not available)时,欢迎致电路 透各地服务热线(Help Desk): 亚洲客户服务中心: 0800222090 北京客户服务中心: 108006110050
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当