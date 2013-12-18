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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 09:42 BJT

****《港报快速浏览》--12月18日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：终院裁决触动移民福利政策，政府须亡羊补牢应对--明                  
 报                                                           
 港报社评：新移民享福利，勿过分聚焦--星岛日报                                
 港报社评：机场北大计受挫，梁班子硬闯必失--信报                              
 港报社评：终院判决冲击大，港府要纾民忧--经济日报                            
 港报社评：中央冀香港抓好经济落实普选--文汇报                                
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：美股牛教你三件事--信报                                        
                                                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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