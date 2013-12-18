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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 09:51 BJT

金属期市：伦铜连跌第二天，投资者担心美联储缩减刺激

沪铜主力2月合约 跌0.5%，至每吨51,310元人民币(8,500美元)。

美国消费者物价11月持平，但通胀压力不大或许不会妨碍美联储很快缩减购债计划。

为期两年的美国预算协议周二在关键的参议院程序性投票中获得通过，几乎可以确保本周稍后在民主党控制的参议院中获得简单多数通过。

澳洲周三上调了对铁矿石和冶金煤的出口预估，因房地产和基础设施项目的原材料需求激增。(完)

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(编译 朱晓军；审校 龚芳)

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