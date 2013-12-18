金属期市：伦铜连跌第二天，投资者担心美联储缩减刺激

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
沪铜主力2月合约 跌0.5%，至每吨51,310元人民币(8,500美元)。
美国消费者物价11月持平，但通胀压力不大或许不会妨碍美联储很快缩减购债计划。
为期两年的美国预算协议周二在关键的参议院程序性投票中获得通过，几乎可以确保本周稍后在民主党控制的参议院中获得简单多数通过。
澳洲周三上调了对铁矿石和冶金煤的出口预估，因房地产和基础设施项目的原材料需求激增。(完)
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(编译 朱晓军；审校 龚芳)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当