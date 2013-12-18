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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 09:54 BJT

芝加哥期市：大豆期货四个交易日来首次微幅下跌，市场等待FED决定

美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布的月度大豆压榨及加工数据显示，其美国会员11月大豆压榨量为1.601亿蒲式耳，为2010年1月以来最高。

南美天气状况继续符合作物成长需求，少数乾燥地区不久可能就有降雨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 618.25 -1.50 -0.24% -1.67% 651.52 23

CBOT玉米 426.50 -0.25 -0.06% +0.24% 431.11 54

CBOT大豆 1340.75 -5.75 -0.43% +1.00% 1311.18 58

CBOT稻米 $15.52 $0.03 +0.23% -0.16% $15.67 41

美国原油 $97.30 $0.08 +0.08% -0.18% $95.25 59

汇率

欧元/美元 $1.376 $0.000 +0.02% +0.16%

美元/澳元 0.891 -0.004 -0.40% -0.57%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 于春红)

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