芝加哥期市：大豆期货四个交易日来首次微幅下跌，市场等待FED决定

标题新闻：美元普跌，交易商指因CNBC报道特朗普政府在研究“惩罚汇率操控国”的新办法
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美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布的月度大豆压榨及加工数据显示，其美国会员11月大豆压榨量为1.601亿蒲式耳，为2010年1月以来最高。
南美天气状况继续符合作物成长需求，少数乾燥地区不久可能就有降雨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 618.25 -1.50 -0.24% -1.67% 651.52 23
CBOT玉米 426.50 -0.25 -0.06% +0.24% 431.11 54
CBOT大豆 1340.75 -5.75 -0.43% +1.00% 1311.18 58
CBOT稻米 $15.52 $0.03 +0.23% -0.16% $15.67 41
美国原油 $97.30 $0.08 +0.08% -0.18% $95.25 59
汇率
欧元/美元 $1.376 $0.000 +0.02% +0.16%
美元/澳元 0.891 -0.004 -0.40% -0.57%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 于春红)
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路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 267.9 44 267.1 3 * 5月 261.8 52 262.6 8 * 6月 254.3 152 253.2 342 * 7月 248.6 564 249.5 374 * 8月 244.5 1856 245.0 350 * 9月 241.5 3808 241.8 722 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选