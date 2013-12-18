香港新股：福寿园IPO以区间上限定价，公开发售部分超额认购680倍

路透香港12月18日 - 中国最大殡葬服务提供商--福寿园国际集团有限公司 周三称，其香港首次公开发售（IPO）以区间上限3.33港元定价，公开发售部分超额认购680倍。

福寿园于联交所的声明称，面向散户的公开发售部分接获共77,681份认购申请，认购股数约341亿股股份，相当于可供认购数目的681倍，因而需要启动回拨机制，将公开发售比重由10%提高至50%，供机构投资者认购的国际配售比重则由90%降至50%。

而认购一手买卖单位即1,000股股份获分配机率为70%。

福寿园的概念独特且业务规模较大，因而获得投资者踊跃认购，也是继云游控股 、鳯凰医疗 以及中国信达 之后最受欢迎新股。该公司此前以2.88-3.33港元招股，拟发售5亿股股份。

基础投资者中国信达资产管理旗下的信达香港以及信达国际控股 、凯雷集团 以及对冲基金Farallon总共认购约1.05亿股股份，占全部已发行股本5.24%。

福寿园将于周四在联交所挂牌上市。（完）