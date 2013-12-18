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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 13:58 BJT

印度央行：意外维持政策利率不变

“这是比较困难的决定。当前通胀过高，”央行在政策声明中称。

不过，由于出现蔬菜价格大跌及“经济状态疲弱”的迹象，通胀前景具有很大“不确定性”，因此印度央行不愿作出过度反应。

印度央行表示，将衡量美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激措施决定所带来的影响。美联储将在今日稍晚结束政策会议。

印度央行在9月和10月会议中已分别升息25个基点。央行在11月并未举行会议。(完)

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