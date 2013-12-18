台湾债市：五年债殖利率盘初触及近三个月低位，美债不弱给予动力

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透台北12月18日 - 台湾指标五年期公债102/11 殖利率周三盘初走跌，盘中并触及1.05%的近三个月新低。美国公债上日表现不弱，给予此前因资金行情带动殖利率走低的台债市场进一步动能，早盘成交量能从此前急冻低量略为回温，交易员料该券殖利率今日将在近期波段低位徘徊。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)公开市场委员会(FOMC)将于本地时间明日清晨公布声明，由于美债上日表现不弱，市场预期明日或不会有出乎意外的决议或举措。此外，年关将近，空方交投意愿不如多方，场上当前由偏多心态的交易商及投资盘主导，令殖利率欲弹不易。
“FED今晚如果有意外，就要看它缩减的规模有大，如果是在每月100亿（美元）以下，对市场的影响都还好。”一证券商交易员说。
五年债102/11早盘低位在1.05%，与今年9月24日的低点相同；10年债102/10 成交笔数不多，但殖利率亦受五年债影响向下测试。
美国公债价格周二守住涨幅，之前标售的320亿美元两年期公债需求良好，同时投资者静待美国联邦储备理事会(美联储)本周稍后的政策声明。指标10年期美国公债价格 尾盘上涨11/32，收益率(殖利率)报2.839%。
观察市场最新动态：
* 美债10年券殖利率上日略略走低，亚洲盘目前报在2.84%附近
* 五年券殖利率盘中创该券交易来的低位，偏多气氛不变
* 市场仍静待晚间FED变数厘清，料交易量难以有效放大
* 10年券跟随美债机率高，暂时在1.65%附近整理
* 台币利率交换市场(IRS) 利率报价同步小幅下滑
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债102/10：1.65-1.66%
* 五年公债102/11：1.05-1.06%
本地时间10:10时最新报价：
* 102/10期10年公债殖利率跌1.3基点报1.6500%
* 102/11期五年公债殖利率跌0.9基点报1.0510%
以下为最新相关报导链接：
--《美债周三展望》公债价格在两年期券标售后上扬，市场静待美联储决策
--《焦点》美国通胀数据温和，但美联储仍可能削减购债
--《焦点》美国预算协议通过参议院程序性投票，最终过关已无悬念
--美国政经：参议院共和党领袖称，不支持叶伦接任FED主席的任命案
--澳洲央行：总裁称准备在必要时进一步降息
--路透专访：FED缩减刺激导致的波动性远低于年初预期--加拿大央行总裁 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当