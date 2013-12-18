台湾债市：五年债殖利率盘初触及近三个月低位，美债不弱给予动力

路透台北12月18日 - 台湾指标五年期公债102/11 殖利率周三盘初走跌，盘中并触及1.05%的近三个月新低。美国公债上日表现不弱，给予此前因资金行情带动殖利率走低的台债市场进一步动能，早盘成交量能从此前急冻低量略为回温，交易员料该券殖利率今日将在近期波段低位徘徊。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)公开市场委员会(FOMC)将于本地时间明日清晨公布声明，由于美债上日表现不弱，市场预期明日或不会有出乎意外的决议或举措。此外，年关将近，空方交投意愿不如多方，场上当前由偏多心态的交易商及投资盘主导，令殖利率欲弹不易。

“FED今晚如果有意外，就要看它缩减的规模有大，如果是在每月100亿（美元）以下，对市场的影响都还好。”一证券商交易员说。

五年债102/11早盘低位在1.05%，与今年9月24日的低点相同；10年债102/10 成交笔数不多，但殖利率亦受五年债影响向下测试。

美国公债价格周二守住涨幅，之前标售的320亿美元两年期公债需求良好，同时投资者静待美国联邦储备理事会(美联储)本周稍后的政策声明。指标10年期美国公债价格 尾盘上涨11/32，收益率(殖利率)报2.839%。

观察市场最新动态：

* 美债10年券殖利率上日略略走低，亚洲盘目前报在2.84%附近

* 五年券殖利率盘中创该券交易来的低位，偏多气氛不变

* 市场仍静待晚间FED变数厘清，料交易量难以有效放大

* 10年券跟随美债机率高，暂时在1.65%附近整理

* 台币利率交换市场(IRS) 利率报价同步小幅下滑

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债102/10：1.65-1.66%

* 五年公债102/11：1.05-1.06%

本地时间10:10时最新报价：

* 102/10期10年公债殖利率跌1.3基点报1.6500%

* 102/11期五年公债殖利率跌0.9基点报1.0510%

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