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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 10:20 BJT

日本股市：盘中上涨，受乐观情绪和外资买盘支撑

路透东京12月18日 - 日本股市日经指数周三早盘上涨1.2%，短期投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结果不会在实质上改变日股的向好前景。

日经指数 开盘基本持平，早盘中段上涨181.84点至15,460.47 点。交易商称，投资者开盘后很快布下期货买单。

“日圆料将保持弱势，政策继续宽松，日本企业获利可能增长，所以大多外资投资者保持对日本的看多立场，”Nissay Asset Management股市分析师Isao Kubo表示。

交易商还称，短期对冲基金正买入股指期货和大盘股，因认为不论美联储会议结果如何，美股都会在上涨。

东证股价指数 涨0.7%至1,240.54点，33个子板块中有32个上涨。

软银 和日本迅销 分别上涨1.4%和2%。(完)

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