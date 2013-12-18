日本股市：盘中上涨，受乐观情绪和外资买盘支撑

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透东京12月18日 - 日本股市日经指数周三早盘上涨1.2%，短期投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结果不会在实质上改变日股的向好前景。
日经指数 开盘基本持平，早盘中段上涨181.84点至15,460.47 点。交易商称，投资者开盘后很快布下期货买单。
“日圆料将保持弱势，政策继续宽松，日本企业获利可能增长，所以大多外资投资者保持对日本的看多立场，”Nissay Asset Management股市分析师Isao Kubo表示。
交易商还称，短期对冲基金正买入股指期货和大盘股，因认为不论美联储会议结果如何，美股都会在上涨。
东证股价指数 涨0.7%至1,240.54点，33个子板块中有32个上涨。
软银 和日本迅销 分别上涨1.4%和2%。(完)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当