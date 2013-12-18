台湾汇市：台币实质汇价盘初偏贬，观望美联储政策决议

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透台北12月18日 - 台币兑美元 周三盘初实质交易续偏贬。市场观望今晚美联储的政策决议，由于出口商不急于卖汇，外资则小量汇出，令美元表现相对强势。
汇银人士指出，在美联储会议结论出炉前，市场交投气氛淡静。盘中将观察台币能否守稳29.650关卡，若遭突破，不排除贬向29.700价位。预料台币今日实质交投区间将在29.630-29.670。
“今早很安静，大家在等会后声明。”一本地银行交易员表示。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日收盘时收敛，当地时间10:13，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.563/29.581附近，上日收盘在29.555。
本地时间10:14，央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元升6.9分报29.647。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.642-29.651，上交易日在29.600-29.649。
当地时间10:06，交易员观察市场最新动态：
* 韩元 汇价盘整，报1,051.9。上交易日收在1,051.1。
* 台股 平盘震荡，预料外资在台股买卖动作不大。
* 留意台币能否守稳29.650价位，若贬破则看29.700。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.630-29.670最新相关报导链接： --《情景推测》市场将对美联储下一步举措作何反应？ --《焦点》美国预算协议通过参议院程序性投票，最终过关已无悬念 --《焦点》美国通胀数据温和，但美联储仍可能削减购债 --日本数据：11月出口较上年同期增长18.4%--财务省 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当