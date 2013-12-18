台湾汇市：台币实质汇价盘初偏贬，观望美联储政策决议

路透台北12月18日 - 台币兑美元 周三盘初实质交易续偏贬。市场观望今晚美联储的政策决议，由于出口商不急于卖汇，外资则小量汇出，令美元表现相对强势。

汇银人士指出，在美联储会议结论出炉前，市场交投气氛淡静。盘中将观察台币能否守稳29.650关卡，若遭突破，不排除贬向29.700价位。预料台币今日实质交投区间将在29.630-29.670。

“今早很安静，大家在等会后声明。”一本地银行交易员表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日收盘时收敛，当地时间10:13，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.563/29.581附近，上日收盘在29.555。

本地时间10:14，央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元升6.9分报29.647。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.642-29.651，上交易日在29.600-29.649。

当地时间10:06，交易员观察市场最新动态：

* 韩元 汇价盘整，报1,051.9。上交易日收在1,051.1。

* 台股 平盘震荡，预料外资在台股买卖动作不大。

* 留意台币能否守稳29.650价位，若贬破则看29.700。

交易员预测今日集中交易区间：