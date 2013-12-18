澳新汇市：澳元受澳洲央行总裁讲话提振小幅攀升，新西兰元亦走强

香港已公布经济指标--2017/3/30
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7* -1.0^ -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1* -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
“若投资者听到了一些新说法，澳元才会下跌，但我们没有听到新说法，”Arab Bank Australia交易员David Scutt表示。
“如果澳洲央行再度降息，将是无奈的举动。目前看来这已是本轮周期的底部，”他补充称。
大多数分析师都预期澳洲央行未来一年都将把利率保持在纪录低点2.5%，银行间利率期货<0#YBA:>暗示继续降息的几率只有50%。
澳元兑美元隔夜在纽约市场一度跌至近五个月低位0.8882，逼近8月所及年内低位0.8848。
阻力位在本周高点0.8970附近。若跌破位于0.8848的强劲支撑，则下看0.8500，澳洲央行乐见澳元跌至该水准，其长期以来一直抱怨澳元汇率偏高冲击澳洲经济。
欧元兑澳元 继续创新高，一度高见1.5480澳元，为2010年2月以来最高。欧元兑澳元今年以来已大涨22%。
现在焦点都在美联储1900GMT公布的政策会议结果上，之后主席贝南克还将在1930GMT举行记者会。投资者希望就其何时开始缩减刺激获得一些明确的线索。
新西兰元兑美元 升至0.8272，全球乳制品价格上涨予以支撑。新西兰元兑澳元 触及约1.0750的五年高位。
新西兰元支撑位料在0.8260，为10月至11月跌势的38.2%回档位，在0.8300上方疑似挂有卖单。(完)
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(编译 郑茵/李爽 审校 张涛)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7* -1.0^ -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1* -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
* 人民币窄幅整理微收贬，中间价则小幅反弹 * 美指继续反弹，隔夜美元空头止损 * 结售汇相对均衡，早盘时段部分机构倒量 * 收盘前大行提供美元流动性支撑汇价 (新增评论和收盘报价) 路透北京3月30日 - 人民币兑美元即期周四微收贬，波动区间狭窄，中间价 则小幅反弹。交易员称，隔夜美指继续走升，盘初有部分隔夜美元空头止损，但在6.8950附 近受阻，汇价难以继续下行；尽管日内美指走升，但收盘前大行大量提供美元流动性支撑汇 价，人民币仅微收贬7个点。 他们并指出，近期市场方向仍不明朗，外围的风险事件主要围绕英国脱离欧盟的影响、 美国总统特朗普任内政策及法国大选的不确定性。不过英国脱欧已经被反复炒作，可能影响 会逐渐减弱。而4月中国国家主席习近平将访美，且美国将对中国是否是汇率操纵国做出认 定，料在此之前汇价将保持稳定。 “今天打的很厉害，收盘前大行大量提供流动性。”一中资行交易员称，“4月会有对 中国汇率操纵国的判定，加上习近平4月访美，关键时点汇率都会比较稳定，预计近期的波 动会比较小。”
* 台币兑美元连续第二日收跌 * 国际美元延续上日偏强走势 * 明日台币兑美元区间料在30.250-30.350 路透台北3月30日 - 台币兑美元周四量缩微收贬，连续第二日收低。汇银人士指出，因国际美元 延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，带动台币随韩元等亚币趋弱盘跌，惟交投转淡且有出口 商季底抛汇卖需待消化，有助于缓和台币跌幅。 他们并称，尽管外资连续11日买超台股，但外资早盘偏向买汇、午后则是买卖汇双向交易皆有，一改此前 一面倒汇入的情况，短线台币涨多料暂回档整理，而明日为季底最后交易日将续消化出口商抛汇需求，预计台 币跌幅空间有限。 〞现在台币是回档，但有点酝酿变盘，真正变盘要等外资大卖台股汇出。〞一位银行交易员说。 另一银行交易员指出，待季底出口商美元卖需消化完，将转趋关注外资动向，近期外资交投并不热络，较 难观察出明确方向，台币也暂难跳脱既有区间盘整，静候外资进一步表态。 台湾股市周四微收跌，连续第五日跌势。证交所今日资料显示，外资及陆资在台股买超21.96