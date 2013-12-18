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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 10:38 BJT

澳新汇市：澳元受澳洲央行总裁讲话提振小幅攀升，新西兰元亦走强

“若投资者听到了一些新说法，澳元才会下跌，但我们没有听到新说法，”Arab Bank Australia交易员David Scutt表示。

“如果澳洲央行再度降息，将是无奈的举动。目前看来这已是本轮周期的底部，”他补充称。

大多数分析师都预期澳洲央行未来一年都将把利率保持在纪录低点2.5%，银行间利率期货<0#YBA:>暗示继续降息的几率只有50%。

澳元兑美元隔夜在纽约市场一度跌至近五个月低位0.8882，逼近8月所及年内低位0.8848。

阻力位在本周高点0.8970附近。若跌破位于0.8848的强劲支撑，则下看0.8500，澳洲央行乐见澳元跌至该水准，其长期以来一直抱怨澳元汇率偏高冲击澳洲经济。

欧元兑澳元 继续创新高，一度高见1.5480澳元，为2010年2月以来最高。欧元兑澳元今年以来已大涨22%。

现在焦点都在美联储1900GMT公布的政策会议结果上，之后主席贝南克还将在1930GMT举行记者会。投资者希望就其何时开始缩减刺激获得一些明确的线索。

新西兰元兑美元 升至0.8272，全球乳制品价格上涨予以支撑。新西兰元兑澳元 触及约1.0750的五年高位。

新西兰元支撑位料在0.8260，为10月至11月跌势的38.2%回档位，在0.8300上方疑似挂有卖单。(完)

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(编译 郑茵/李爽 审校 张涛)

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