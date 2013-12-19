专栏节选 :电子商务巨人压境--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自12月19日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

美国感恩节后的黑色星期五，虽然实体店面的销售陡降，但线上零售业务却蒸蒸日上。往年感恩节后的周末，购物中心外挤满了要抢购特卖商品的消费者，但今年却不太一样；网路星期一（Cyber Monday）线上购物销售成长一八％至二十亿美元，创了纪录。在疯狂采购周末的其他几天，线上销售金额更是暴增，整体成长三四％，代表电子商务的买气蔓延至其他日子。人们利用行动化装置，在方便的时间购物，有助于分散订单处理流程与物流的瓶颈，缩短交货时间。

目前电子商务约占美国总零售销售的近六％，台湾仅有三％，中国比重则达七％。中国最大电子商务网站阿里巴巴，十一月十一日光棍节当天，销售金额达一九一亿人民币，约合五十七．五亿美元，比去年多了近一倍，也比美国网路星期一的二十亿美元多了快二倍。

根据报导，分析师估算，阿里巴巴拥有一九○○亿美元的价值；脸书刚上市时，其价值为一○四○亿美元。阿里巴巴最近增设旧金山办公室，好方便投资电子商务科技公司。

台湾电子商务比重不高，因为台湾人口密度远高于美、中，对大部分人来说，花个二十分钟到百货公司或购物中心相当方便。美、中商店密度则不像台湾，提供了电子商务更大的发挥空间。

亚马逊董事长兼创办人贝佐斯（Jeff Bezos）表示，未来五年，将发展无人飞机送包裹给顾客的服务。未来是否真的会实现并不重要，重点是，我们很难想到，还有哪家公司能提出这类垂直整合与未来的野心。

阿里巴巴与亚马逊这两大巨头，已成全球商务最强大的行动者；想像一下，如果电子商务占整体零售销售比重上升至一○％，甚至二○％、四○％，那会是怎样的局面；再者，中国与美国各有一家主要公司，全球的商品都得透过他们的基础建设来运输与销售，这两大巨人在广告、产品上架、整合型服务，以及佣金上的强大优势，令人不能小觑。

新科技与新通路不断冒出头，即时传讯软体，如WhatsAPP、LINE与WeChat，被视为脸书的潜在威胁；因为可以针对较少的特定对象，进行线上讨论。这几个系统都出自大型经济体，如美国、日本与中国。美国的WhatsAPP及中国的WeChat都拥有约三．五亿使用者，日本LINE则只有前两大系统的一半。由此可知，软体开发商的国内市场规模，是成功的关键。

台湾面对变动的环境，一如往常，有两个选择，不是关紧市场，不让外国强劲的竞争对手进入本地；就是尽快开放市场，以至少取得在中国市场占有一席之地的机会。从过去经验得知，采取保护主义、闭关自守的作为，从来没有成功过。台湾必须找到在中国参与这块大饼的途径。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。