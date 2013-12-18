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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 10:42 BJT

中国煤炭：11月煤炭产量同比增长2.5%至3.3亿吨--行业网站

路透北京12月18日 - 中国煤炭市场网周三称，中国今年11月全国煤炭产量达3.3亿吨，同比增长2.5%。

其中，国有重点煤矿的煤炭产量完成1.79亿吨，增长6.1%。

中国煤炭运销协会主办的该网站数据并显示，今年前11个月，中国共生产原煤34.16亿吨，同比增长0.35%。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)

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