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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 17:16 BJT

表格：德国12月Ifo企业景气判断指数升至2012年4月以来最高

路透柏林12月18日 - 德国经济智库Ifo周三公布的调查显示：

* 12月IFO企业景气判断指数为109.5，符合路透调查预估

* 12月IFO企业现况指数为111.6，路透调查预估为112.5

* 12月IFO企业预期指数为107.4，路透调查预估为106.5

IFO称11月企业预期指数修正为106.4。

以下为详细数据(括号为修正后数据)：

德国 2013年12月 2013年11月 2012年12月

企业景气 109.5 109.3 102.5

企业现况 111.6 112.2 107.1

企业预期 107.4 106.4 98.0

(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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