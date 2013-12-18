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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 17:53 BJT

英国央行：12月会议记录警告若英镑续升，恐有损经济复苏

根据会议记录，央行官员指出，对于经济成长改善并未带动劳工生产力周期性上升现象，他们仍然感到不解。

英国央行指出，目前为止所公布的数据或许造成“误导”效果，现在要判断英国经济的供给产能是否未能赶上需求成长，仍然为时过早。

但若生产率未能提高，有可能会推升通胀，迫使英国央行比希望的时间更早升息。根据英国央行，目前市场预期央行首次升息在2015年年中。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)

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