香港个股：和记黄埔选定三家银行负责屈臣氏集团上市事宜--天空新闻台

路透12月17日 - 据天空新闻台(Sky News)引述消息人士称，亚洲首富李嘉诚旗下的和记黄埔 已经选定三家银行负责其保健与美容产品零售业务屈臣氏集团(A.S. Watson)的上市事宜，亦可能涉及在伦敦二板市场上市。

该媒体在网站上称，和记黄埔选择了美银美林 、高盛 和汇丰控股 来负责2014年的上市计划。如欲查看原文，请点选(link.reuters.com/wyh55v)

该媒体引述内部人士称，上市可能在香港和伦敦两地进行，但尚未敲定。新加坡也在争取分得一杯羹。这可能是全球最大规模的零售业首次公开招股(IPO)。

路透社无法立即证实该报导，下班时间无法联系到和记黄埔、汇丰英国总部、汇丰香港分部，以及美国银行和高盛驻香港办事处。

10月时，银行业人士和分析师向路透表示，屈臣氏集团的IPO估值约230亿美元。按照香港IPO的标准比例，如果该集团25%股权上市流通，此次IPO将募得近60亿美元。

屈臣氏集团在全球拥有超过11,000家零售店，其中包括屈臣氏(Watsons)、Superdrug和Kruidvat个人护理店、丰泽电器，以及出售食品、酒水、奢侈品和化妆品的连锁店。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)