香港个股：和记黄埔选定三家银行负责屈臣氏集团上市事宜--天空新闻台

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透12月17日 - 据天空新闻台(Sky News)引述消息人士称，亚洲首富李嘉诚旗下的和记黄埔 已经选定三家银行负责其保健与美容产品零售业务屈臣氏集团(A.S. Watson)的上市事宜，亦可能涉及在伦敦二板市场上市。
该媒体在网站上称，和记黄埔选择了美银美林 、高盛 和汇丰控股 来负责2014年的上市计划。如欲查看原文，请点选(link.reuters.com/wyh55v)
该媒体引述内部人士称，上市可能在香港和伦敦两地进行，但尚未敲定。新加坡也在争取分得一杯羹。这可能是全球最大规模的零售业首次公开招股(IPO)。
路透社无法立即证实该报导，下班时间无法联系到和记黄埔、汇丰英国总部、汇丰香港分部，以及美国银行和高盛驻香港办事处。
10月时，银行业人士和分析师向路透表示，屈臣氏集团的IPO估值约230亿美元。按照香港IPO的标准比例，如果该集团25%股权上市流通，此次IPO将募得近60亿美元。
屈臣氏集团在全球拥有超过11,000家零售店，其中包括屈臣氏(Watsons)、Superdrug和Kruidvat个人护理店、丰泽电器，以及出售食品、酒水、奢侈品和化妆品的连锁店。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当