韩国汇市：韩元陷于窄幅区间交投，静待美联储会议结果

路透调查结果显示，多数分析师预期美联储料于3月开始缩减月度购债规模，但鉴于近来美国多项向好的经济数据，部份分析师认为美联储最快可能在1月政策会议就付诸行动。

“目前大家都缩手观望。我们看到有一些来自出口商的美元卖单，不过在近1,052被外资和进口商的美元需求抵销。”首尔一家外资银行的交易员说。

交易商表示，目前韩元料维持在1,050-1,055的区间。美联储将于1900 GMT宣布政策决议，届时韩国国内市场早已收盘。

三年期韩债期货3月合约 微跌0.01点至105.66。

0221GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,052.2 1,051.1

日圆/韩元 10.2195/244 10.2323

韩国公债期货 * 105.66 105.67

韩国综合股价指数 1,971.37 1,965.74

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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