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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 18:06 BJT

表格：瑞士12月ZEW投资者信心指数劲升至39.4点

路透苏黎世12月18日 - 瑞士信贷和德国经济智库ZEW周三联合公布，瑞士12月ZEW投资者信心指数上升7.8点，至39.4点。

13年12月 13年11月 12年12月

预期指数(投资者信心) 39.4 31.6 -15.5

现况指数 46.5 31.7 6.6 (完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)

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