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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 10:57 BJT

韩国股市：早盘微升，市场谨慎关注美联储会议

大信证券市场分析师Shawn Oh称，“不管美联储决定何时开始削减刺激措施，市场压力过后的反弹已经蓄势待发，因关于削减刺激的谈论已经悬在市场头上数月之久。”

他还说道，“不过当前没有撬动市场的风险变量，涨势可能是昙花一现。”(完)

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