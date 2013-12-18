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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 11:17 BJT

日本金融：下财年将增发30年期公债并减少两年期公债--消息

路透东京12月18日 - 了解情况的消息人士周三告诉路透，日本2014/15财年计划将30年期公债发行规模增加1万亿(兆)日圆。

消息人士并称，日本政府下财年还将把两年期公债发行规模减少2.4万亿日圆。

日本希望延长债券的到期期限，以使债券的到期时间更平衡。(完) (编译 石冠兰 审校 于春红)

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