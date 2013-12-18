中国债市动态：资金供需失衡现券难脱弱势，机构期待公开市场施援

路透北京12月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券未脱弱势。受资金面供需失衡愈演愈烈压制，机构信心难获支撑，卖盘陆续溢出。交易员称，期待明日公开市场重启逆回购操作施援，缓和当前流动性困局并稳定机构情绪。

中国银行间市场早盘七天期质押式回购利率 率先飙升。市场人士表示，资金面仍深陷窘境，主要大行及股份制商业银行等基本都已加入借钱行列，场内各个期限资金供给均显不足,隔夜和14天期午后预计仍有上涨空间。

“这周现券一直受资金的影响，收益率慢慢往上爬，今天早上的抛盘也不轻，但没什么人接盘。”上海一银行交易员称。

北京一银行交易员指出，周二公开市场没做操作，打击了市场情绪，“不管逆回购放多少，够不够，对稳定机构情绪还是个比较重要的因素，结果现在连这根稻草都没了。”

他并称，明日央行进行14天期逆回购操作非无可能，因为该期限可直接跨越年底时点，若实施操作将较为有效缓和当前机构谨慎情绪。

今日公开市场一级交易商仍可申报正/逆回购及三个月央票需求。周二央行连续第二周暂停了七天期逆回购。

瑞银证券最新报告称，年底前外汇占款的增长可能持续，同时财政放款对资金面也有正面影响。但另一方面，在维持政策稳定性和连续性的基调下，央行继续审慎控制流动性投放，会令市场持续对资金面保持谨慎。

尽管连续两个月外汇占款居于高位，但中资商业银行提前打响的年末存款保卫战导致流动性紧张状况难以缓解。中国央行周二公布的数据显示，11月全部金融机构新增外汇占款3,979亿元人民币，较上月的4,416亿元有所回落，但仍处于相对高位。

剩余期限约6.5671年的固息国债130015券最新报价 为4.67%/4.60%，上交易日末笔为4.62%/4.55%。