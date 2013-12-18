中国债市动态：资金供需失衡现券难脱弱势，机构期待公开市场施援

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透北京12月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券未脱弱势。受资金面供需失衡愈演愈烈压制，机构信心难获支撑，卖盘陆续溢出。交易员称，期待明日公开市场重启逆回购操作施援，缓和当前流动性困局并稳定机构情绪。
中国银行间市场早盘七天期质押式回购利率 率先飙升。市场人士表示，资金面仍深陷窘境，主要大行及股份制商业银行等基本都已加入借钱行列，场内各个期限资金供给均显不足,隔夜和14天期午后预计仍有上涨空间。
“这周现券一直受资金的影响，收益率慢慢往上爬，今天早上的抛盘也不轻，但没什么人接盘。”上海一银行交易员称。
北京一银行交易员指出，周二公开市场没做操作，打击了市场情绪，“不管逆回购放多少，够不够，对稳定机构情绪还是个比较重要的因素，结果现在连这根稻草都没了。”
他并称，明日央行进行14天期逆回购操作非无可能，因为该期限可直接跨越年底时点，若实施操作将较为有效缓和当前机构谨慎情绪。
今日公开市场一级交易商仍可申报正/逆回购及三个月央票需求。周二央行连续第二周暂停了七天期逆回购。
瑞银证券最新报告称，年底前外汇占款的增长可能持续，同时财政放款对资金面也有正面影响。但另一方面，在维持政策稳定性和连续性的基调下，央行继续审慎控制流动性投放，会令市场持续对资金面保持谨慎。
尽管连续两个月外汇占款居于高位，但中资商业银行提前打响的年末存款保卫战导致流动性紧张状况难以缓解。中国央行周二公布的数据显示，11月全部金融机构新增外汇占款3,979亿元人民币，较上月的4,416亿元有所回落，但仍处于相对高位。
剩余期限约6.5671年的固息国债130015券最新报价 为4.67%/4.60%，上交易日末笔为4.62%/4.55%。
五年期国债期货合约1409 早盘收报92.24元，跌0.144元，或0.16%。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当