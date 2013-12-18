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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 11:24 BJT

《全球市场》亚股微升而美元持稳，市场静候美联储决议

欧元兑美元 持稳报1.37720，之前两日升0.2%。欧元在12月11日触及六周高位1.3811。

澳元兑美元 涨0.2%报0.8917，脱离周二所及四个半月低位0.8882。澳洲央行之前重申澳元汇率偏高令人不安，打压澳元周二下跌。

大宗商品方面，美国原油 涨0.2%报每桶约97.4美元，从上日下滑0.3%的跌势中反弹。

金价 涨0.4%至每盎司1,234美元左右，隔夜在美国市场跌0.8%。金价今年大跌逾26%，或录得1981年以来最差年度表现。(完) (编译 朱晓军/白云/田建华/王兴亚/李爽 审校 张涛/许娜/龚芳/郑茵/艾茂林)

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