《HOME专栏》印尼矿石出口禁令大限倒计时，市场绷紧神经迎接风暴

今年迄今，从印尼进口的铝土矿已大增76%至4,110万吨，AZ China分析师估计，其中一半是为了明年准备。

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因此短期可能不会有短缺状况。而且，不像镍供应极为依赖依尼，，中国的铝炼厂还有其他供应来源。

中国1-10月从澳洲进口的铝土矿大增至创纪录水准1,180万吨。由于力拓 有意在明年第一季关闭澳洲Gove铝炼厂，所以还会释放出更多铝土矿。

与此同时，中国进口商也在分散供应来源，今年从印度进口的铝土矿大幅上升，月度贸易数据中也出现几内亚一家新供应商。

因此，印尼禁令对中国铝产量的影响看似不大。

但据AZ China指出，一个比较不明显的影响可能是，国内定价权将从宏桥和信发等行业巨头手中，转到山西等接近国内矿山地区的一些小型运营商。

**铜**

印尼未加工矿物出口禁令中包括铜精矿，这一点令人费解。但目前这项禁令规定，铜出口纯度门槛设定在99%。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司和Newmont两大运营商反驳称，在铜供应链中，铜精矿就占了精炼铜的多数价值。

这两家公司都已经向印尼现有冶炼精炼厂供应原料，如果要兴建更多冶炼产能，成本大概会超过附加价值收入的总和。

根据这两家公司的产量、以及印尼每年国内冶炼产能落差约为一年27万吨，这攸关铜市的50万吨供应。

而对于印尼来说，这关系到矿业领域两家雇员人数最大的公司，也是两家创造大量收入的公司。自由港警告称，若履行禁令，光是自由港的业务就将使印尼收入减少16亿美元。

正因为如此，不让这两家公司获得豁免待遇，几乎是无法想像的。

但无论如何，这两家公司与其他人一样，现在都必须等待印尼总统苏西洛的决定。

但苏西洛的决定或许也不是最后结果。(完)