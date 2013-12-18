台湾债市：RP利率随天期小幅调整，市场资金供应没有问题

路透台北12月18日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三大致稳定，但证券商及票券商因应新历年及农历年的资金配置，在不同天期以不同利率吸引投信及寿险业的分散落点，令利率出现较宽区间，且报价未必成交。

交易员指出，投信、寿险及民间客户的资金供应十分充足，投信今日传出申购款增多，询券更为积极，但多数证券商及票券商年内资金落点已多，倾向不再新收年内资金，但长久配合客户若有需求亦不排除到期续作。

至于在跨年资金部分，不论新历年或农历年，都有证券商/票券商延续当前利率或祭出较高利率以求顺利跨过年关。

此外，也有票券商指出，因投信业者资金落点未能完全配合票券商较长天期配置的需求，券源供应于是转往近期配合度较高的民间客户，并减少与投信承作部位。

〞年内已经落得够多了，我们就用高一点的利率提供跨年的诱因。〞一位票券商交易员称。

证券商新历年前后天期公债的附买回利率成交大区间在0.56-0.58%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，与上日相同。

大型票券商短天期公债承作渐少，少量年内附买回利率成交在0.53%，跨新历年见0.54%；公司债RP利率年内见0.52-0.55%，跨新历年主交投区在0.56-0.59%，跨农历年则见0.60%的高利率成交。