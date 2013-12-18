台湾债市：RP利率随天期小幅调整，市场资金供应没有问题

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透台北12月18日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三大致稳定，但证券商及票券商因应新历年及农历年的资金配置，在不同天期以不同利率吸引投信及寿险业的分散落点，令利率出现较宽区间，且报价未必成交。
交易员指出，投信、寿险及民间客户的资金供应十分充足，投信今日传出申购款增多，询券更为积极，但多数证券商及票券商年内资金落点已多，倾向不再新收年内资金，但长久配合客户若有需求亦不排除到期续作。
至于在跨年资金部分，不论新历年或农历年，都有证券商/票券商延续当前利率或祭出较高利率以求顺利跨过年关。
此外，也有票券商指出，因投信业者资金落点未能完全配合票券商较长天期配置的需求，券源供应于是转往近期配合度较高的民间客户，并减少与投信承作部位。
〞年内已经落得够多了，我们就用高一点的利率提供跨年的诱因。〞一位票券商交易员称。
证券商新历年前后天期公债的附买回利率成交大区间在0.56-0.58%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，与上日相同。
大型票券商短天期公债承作渐少，少量年内附买回利率成交在0.53%，跨新历年见0.54%；公司债RP利率年内见0.52-0.55%，跨新历年主交投区在0.56-0.59%，跨农历年则见0.60%的高利率成交。
本周今日起较大额的公司债发行包括：周三南亚塑胶 104亿台币、富邦金控 26.5亿，周四联邦银行 30亿、玉山银行15亿，及周五新光钢 5亿、万洲化学7亿、亿光电子40亿。(完) (记者 林妙容; 审校)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当