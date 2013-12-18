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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 14:51 BJT

台湾债市：五年券殖利率收盘续创五个月低位，料QE退场延至明年

* 五年债殖利率收盘续创波段低点
    * 部分交易商认为QE不会立刻退场
    * 殖利率再下空间有限

    路透台北12月18日 - 台湾指标五年期公债102/11  殖利率周三
收盘续创近五个月低位。市场人士预估美国联邦储备理事会(美联储/FED)不会做出QE(量化
宽松)立刻退场的决定，今日在多方带盘下，殖利率一路走低，料明日殖利率再下空间有限
。
       
    公债交易员指出，10年期美债殖利率上日跌幅虽然不大，但似指出QE在本次FED会议中
启动减码的可能性不高，多方趁本周来资金浮滥带动的走势尚未降温，且空头交投意愿不高
，于今日低量交投中再下一城。但场中亦见短线获利了结，静待今晚FED给出政策指引。
       
    〞一来是赌FED这次不会怎么样，二来是过年期间有养券需求，就有一些买盘。〞一位
证券商交易员说。
    
    五年债收于日低1.0430%，续创近五个月收盘低位，殖利率收盘前低在今年7月23日报1.
0402%。
          
    交易员估明日五年券102/11在1.02-1.06%，10年债102/10波动区间在1.64-1.66%；只要
FED一如预期没有动作，市场仍有机会略略偏多反应。
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5    102/11                   -1.70     1.0430  *1.0430-1.0580      28.5
   10    102/10                   -1.40     1.6490   1.6480-1.6525       6.5
    *表该券交易来低位
    
    不过交易员也指出，台债市场成交量仍处在低迷水位，且空方退场观望，加上FED后仍
有下周一的明年发债计划将宣布，短线难以真正理出方向，殖利率参考性值得商确。
     
    〞交易商现在几乎都不进场了，但明年一开始，难保不会马上开始放空。〞另一银行交
易员指出。
    
    他们认为，下周一财政部公布的发债计划将为明年第一季的筹码供应定调，如果第一季
有五年券供应，且增发10年券，在年底前就必须小心换券的风险。
    
    美国公债价格周二守住涨幅，之前标售的320亿美元两年期公债需求良好，同时投资者
静待美国联邦储备理事会(美联储)本周稍后的政策声明。指标10年期美国公债价格 US10YT
=RR尾盘上涨11/32，收益率(殖利率)报2.839%。        

    路透上周调查显示，经济成长前景好转将支持美联储明年3月开始缩减购债。32位分析
师预计，美联储将于明年3月采取行动，22位分析师预计美联储明年1月行动，只有12位分析
师预计本周行动。               
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    
    周三：美国FOMC宣布利率决定，美联储主席贝南克举行记者会、美国房屋开工年率、美
国Markit服务业PMI；
    周四：日本央行公布利率决议、美国初请失业金人数、美国新屋销售年率、美国费城联
邦储备银行制造业指数；
    周五：美国实质国内生产总值、美国企业获利、欧元区消费者信心指数、英国国内生产
总值。
    
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6490
          5      102/11                       1.0430
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 林妙容; 审校 张喜良)

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