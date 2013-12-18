台湾债市：五年券殖利率收盘续创五个月低位，料QE退场延至明年

* 五年债殖利率收盘续创波段低点 * 部分交易商认为QE不会立刻退场 * 殖利率再下空间有限 路透台北12月18日 - 台湾指标五年期公债102/11 殖利率周三 收盘续创近五个月低位。市场人士预估美国联邦储备理事会(美联储/FED)不会做出QE(量化 宽松)立刻退场的决定，今日在多方带盘下，殖利率一路走低，料明日殖利率再下空间有限 。 公债交易员指出，10年期美债殖利率上日跌幅虽然不大，但似指出QE在本次FED会议中 启动减码的可能性不高，多方趁本周来资金浮滥带动的走势尚未降温，且空头交投意愿不高 ，于今日低量交投中再下一城。但场中亦见短线获利了结，静待今晚FED给出政策指引。 〞一来是赌FED这次不会怎么样，二来是过年期间有养券需求，就有一些买盘。〞一位 证券商交易员说。 五年债收于日低1.0430%，续创近五个月收盘低位，殖利率收盘前低在今年7月23日报1. 0402%。 交易员估明日五年券102/11在1.02-1.06%，10年债102/10波动区间在1.64-1.66%；只要 FED一如预期没有动作，市场仍有机会略略偏多反应。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 -1.70 1.0430 *1.0430-1.0580 28.5 10 102/10 -1.40 1.6490 1.6480-1.6525 6.5 *表该券交易来低位 不过交易员也指出，台债市场成交量仍处在低迷水位，且空方退场观望，加上FED后仍 有下周一的明年发债计划将宣布，短线难以真正理出方向，殖利率参考性值得商确。 〞交易商现在几乎都不进场了，但明年一开始，难保不会马上开始放空。〞另一银行交 易员指出。 他们认为，下周一财政部公布的发债计划将为明年第一季的筹码供应定调，如果第一季 有五年券供应，且增发10年券，在年底前就必须小心换券的风险。 美国公债价格周二守住涨幅，之前标售的320亿美元两年期公债需求良好，同时投资者 静待美国联邦储备理事会(美联储)本周稍后的政策声明。指标10年期美国公债价格 US10YT =RR尾盘上涨11/32，收益率(殖利率)报2.839%。 路透上周调查显示，经济成长前景好转将支持美联储明年3月开始缩减购债。32位分析 师预计，美联储将于明年3月采取行动，22位分析师预计美联储明年1月行动，只有12位分析 师预计本周行动。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周三：美国FOMC宣布利率决定，美联储主席贝南克举行记者会、美国房屋开工年率、美 国Markit服务业PMI； 周四：日本央行公布利率决议、美国初请失业金人数、美国新屋销售年率、美国费城联 邦储备银行制造业指数； 周五：美国实质国内生产总值、美国企业获利、欧元区消费者信心指数、英国国内生产 总值。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6490 5 102/11 1.0430 2 102/7 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)