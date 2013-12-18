《分析》中国股市明年可能腾飞，光芒料盖过印度

里昂证券等部分券商指出，这波涨势并不稳定，因为缺乏机构投资者参与。不过，虽然有些人可能还不太放心投入一个从2007年以来表现疲软的市场，但是已有一些迹象显示情况可能否极泰来。

高盛在一份11月21日的报告中指出，锁定全球新兴市场及亚洲的基金，在中国低配的幅度分别有290个基点及582个基点，也就是说，光是把配置比重拉回到正常水准，就能发动一波猛烈涨势。

“印度短线上或许有较多上档潜力，因为在印度5月大选之前，市场可能走高；但中期而言，中国的投资价值更胜一筹，”Pioneer Investments亚洲股市部门主管Angelo Corbetta指出。

中国企业获利预期修订比率走势图表 (link.reuters.com/mer35v)

亚洲各市场估值比较图表 (r.reuters.com/pav54t)

中国与亚洲市盈率估值比较图表 (r.reuters.com/tup84v)

**聪明投资中国**

但是从价值角度来看，印度的投资潜力已经开始显得有限。资讯科技(IT)股及制药股上周带头推升印度股指触及纪录高位，但这两大类股已经股价偏高。

MSCI明晟印度IT类股指数 的12个月预估市盈率(本益比)为21倍，远高于MSCI亚太(除日本)IT类股指数的12倍市盈率。MSCI印度医药股指数 也开始显得偏高。

相较之下，中国企业的获利预期修订比率已经出现好转，代表投资人认为中国企业获利前景改善。

“三年来，市场一直在押注中国硬着陆。现在应该解除一些这种押注了，”香港一支亚洲宏观对冲基金负责人指出。

要让这波涨势能够持续到2014年初之后，投资人必须能够见到中国提出明确措施处理银行坏帐问题。投资人也会希望了解中国改革计划将如何影响企业利润及获利，特别是大型国有企业。

“我们会预期在接下来的财报中见到营运现金流大幅改善。多数中国企业的营运资本为负，这代表他们等于在补贴客户，”Pioneer主管Angelo Corbetta指出。“关键在于提高资本配置效率。”

若果真如此，中国股市中长期很可能会获得重新估值。

“如果中国改革成功...我们将进入一个不只是低买高卖的局面，而是逢低买进的原因只在于，长期走势将是向上，而不是走平或趋跌，”贝莱德亚股主管Andrew Swan在11月末的路透投资峰会上表示。(完)