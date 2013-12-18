中国货币市场：七天回购利率率先飙升，明日现金定存到期压力恐再升级

路透上海12月18日 - 中国银行间市场周三早盘七天期质押式回购利率 率先飙升。市场人士表示，资金面仍深陷窘境，主要大行及股份制商业银行等基本都已加入借钱行列，场内各个期限资金供给均显不足，隔夜和14天期午后预计仍有上涨空间。

交易员还提到，明日还有400亿元现金定存到期，而根据财政部此前公告，今年的现金定存招标工作已全部完成，资金压力进一步升级，关注明日央行公开市场是否会施以援手。

“供给特别少，各种加点，短的(期限)加100个点的都在抢，下午还要继续借。”华东一商业银行交易员称。

她并提到，大行及股份制银行基本都在拆入资金，以其所在地区中介报价，当前短期的线下资金价格基本是线上价格加300个点，“隔夜6%以上，七天7%，一个月最高到8%甚至9%。”

本周大额支付系统已经连续两日被迫延迟关闭，从最近两日交易情况来看，午后甚至临近尾盘交易可能会更活跃，“下午价格应该还会上来，现在要看收盘价格。”上海一商业银行交易员称。

明日还有400亿元的国库现金定存到期，而根据财政部周二的公告，今年中央国库现金管理定期存款操作已全部完成，12月10日的定存操作为今年最后一次操作。“明天压力真大，(央行公开市场)不逆不行了。”上海一银行交易员称。

目前，全天的质押式回购总成交量未有明显收缩，仍稳定在5,000-6,000亿元人民币左右，“但(资金)结构有点变化，大行和股份制都在借，出钱的反而是一些小机构，(农信)联社、保险和财务公司会出一点，我们昨天就是零零碎碎凑起来的。”上述华东交易员称。

若按照往年惯例，12月当月巨额的财政投放应该会带来流动性的宽松，面对本周的资金窘境，部分交易员认为，或许是暂时现象，“这么紧央行还不放钱，是不是知道后面会有投放？”

今日公开市场一级交易商仍可申报正/逆回购及三个月央票需求，周二央行连续第二周暂停了七天期逆回购。市场人士表示，近日资金供给显紧俏，但整体仍相对较为平衡，伴随年底亦为财政存款集中投放时期，在监管层流动性维持紧平衡的基调下，逆回购继续缺席彰显央行谨慎态度不改。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:31 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜 3.6307 3.5984 +3.23

七天 6.1010 4.7754 +132.56

14天 5.2589 5.3217 -6.28

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.0850 2.7500 +333.50

七天 6.4000 5.1600 +124.00

14天 7.1250 6.4050 +72.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.7000 3.6400 +6.00

七天 5.2000 4.4800 +72.00

14天 4.9800 4.6000 +38.00

Shibor

其中:隔夜 3.5880 3.4700 +11.80

七天 5.9020 4.4590 +144.30

三个月 5.3850 5.3537 +3.13