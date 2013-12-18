中国汇市：人民币即期早盘微幅走弱，年末季节性购汇盘释出

* 中间价连续三天小幅走升

* 早盘并未出现疑似干预行为

* 在岸价格于离岸CNH价格趋同

* 继续关注美联储议息会议

路透北京12月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微幅走弱，而中间价则连续第三天小幅走升。交易人士认为，目前离岸CNH价格接近在岸价格，且年底季节性购汇释放，即期市场早盘小幅走弱。

值得关注的是，早盘并未出现疑似干预行为，市场预期年底前升值空间已经很有限。市场并期待本周稍晚美联储将出炉关键的政策决议，以对美国退出QE作出更为准确的预期。

不过交易员指出，即期市场客盘结汇力量很稳定，且外汇占款和银行结售汇数据仍说明短期资本流入压力较大，人民币汇价仍有升值的压力，不排除年底前有一波小幅升值。

“年底有季节性的购汇盘，比如贷款到期，跨国公司利润汇出等等，现在离岸市场的购汇也没有优势，而且选择到境外的话还要满足一些规则，”北京一国有大行交易员指出。

北京时间11:41，人民币兑美元即期报6.0716元，上日收报6.0710元。今日人民币兑美元中间价 为6.1105元，上日中间价为6.1108元。

交易员并认为，但另一方面讲，CNH价格更代表市场的供求力量，CNH与在岸价格趋同，显示目前的价位可能已经很接近市场短期均衡水平，那么人民币短期内升值的空间并不大。

尽管连续两个月外汇占款居于高位，但中资商业银行提前打响的年末存款保卫战导致流动性紧张状况难以缓解。中国人民银行周二公布的数据显示，11月全部金融机构新增外汇占款3,979亿元人民币，较上月的4,416亿元有所回落，但仍处于相对高位。

全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周三在亚洲交易时段处于守势，交易商谨慎关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)有关刺激举措的决定；近几年，其刺激措施是支撑全球高风险资产并压抑美元走势的主要因素。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1288/31，上日尾盘为6.1310。

北京时间11:44，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0696/21元，上一交易日尾盘报6.0690元。