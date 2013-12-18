中国经济：今年奢侈品市场增速放缓至2%，明年仍将缓慢成长--贝恩

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透上海12月18日 - 因中国政府反腐倡廉举措及宏观经济减速前行，中国奢侈品市场今年增速进一步放缓。全球知名咨询公司贝恩预计，今年中国奢侈品市场仅同比增长2%左右，去年增速为7%；并预计这一缓慢增长的态势预期还将延续到2014年。
贝恩最新报告指出，中国人仍是全球第一大奢侈品消费群体，贡献了全球奢侈品总支出的29%，较上年增长四个百分点；并且中国奢侈品消费支出的三分之二是在海外消费。
报告称，2012年的很多趋势在今年更为凸显，例如海外消费占主导、礼品馈赠仍是奢侈品消费的重要组成部分等。但今年亦有一些新趋势，例如女性消费者为主体的品类以及时装系列展现出强劲增长势头；消费者对奢侈品的态度呈现两极分化趋势，顶级和入门级奢侈品品牌表现更为抢眼；海外代购市场快速成长。
报告指出，今年中国内地奢侈品市场中，女士服装、配饰和鞋履、化妆品香水和个人护理等子行业的增长率在8-10%之间，表现出较为强劲的增长势头。
对于全球奢侈品品牌而言，2013年在中国市场大多采取谨慎态度，多数品牌对门店开设持较为保守的态度，更多地专注于门店的翻新装修或改造升级。报告指出，就参与调研的20个全球奢侈品牌而言，在中国市场的新店数量已从去年的约150家减少至今年的100家左右，下降幅度约达三分之一。
贝恩公司全球合伙人布鲁诺.兰纳表示，“中国奢侈品市场已经迅速地从‘圈地’阶段发展为持续关注客户体验和可比门店销售额的阶段。”
报告还指出，与去年相比，北京和上海等一线城市消费者最青睐的奢侈品品牌更为丰富多元化，其他地区则更倾向于传统大牌奢侈品。在北京和上海以外的城市，路易威登、香奈儿和古驰仍稳居前三位。路易威登和古驰分属于法国LVMH集团 和开云公司（Kering） 。
今年一线城市消费者最想拥有的三个品牌包括香奈儿、爱马仕 、普拉达（Prada） ，而后两个品牌今年新晋入前三名，去年仅排名在5-10名之间；去年排名前三的路易威登和古驰今年则退居第四和第五。
贝恩10月发布的全球奢侈品市场报告指出，今年全球奢侈品的实质销售额预计将超过2012年，按固定汇率计算的同比增速达6%，高于此前预期和2012年的实际增幅5%。美国将取代中国成为推动销售增长的主力。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当