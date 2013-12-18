中国经济：今年奢侈品市场增速放缓至2%，明年仍将缓慢成长--贝恩

路透上海12月18日 - 因中国政府反腐倡廉举措及宏观经济减速前行，中国奢侈品市场今年增速进一步放缓。全球知名咨询公司贝恩预计，今年中国奢侈品市场仅同比增长2%左右，去年增速为7%；并预计这一缓慢增长的态势预期还将延续到2014年。

贝恩最新报告指出，中国人仍是全球第一大奢侈品消费群体，贡献了全球奢侈品总支出的29%，较上年增长四个百分点；并且中国奢侈品消费支出的三分之二是在海外消费。

报告称，2012年的很多趋势在今年更为凸显，例如海外消费占主导、礼品馈赠仍是奢侈品消费的重要组成部分等。但今年亦有一些新趋势，例如女性消费者为主体的品类以及时装系列展现出强劲增长势头；消费者对奢侈品的态度呈现两极分化趋势，顶级和入门级奢侈品品牌表现更为抢眼；海外代购市场快速成长。

报告指出，今年中国内地奢侈品市场中，女士服装、配饰和鞋履、化妆品香水和个人护理等子行业的增长率在8-10%之间，表现出较为强劲的增长势头。

对于全球奢侈品品牌而言，2013年在中国市场大多采取谨慎态度，多数品牌对门店开设持较为保守的态度，更多地专注于门店的翻新装修或改造升级。报告指出，就参与调研的20个全球奢侈品牌而言，在中国市场的新店数量已从去年的约150家减少至今年的100家左右，下降幅度约达三分之一。

贝恩公司全球合伙人布鲁诺.兰纳表示，“中国奢侈品市场已经迅速地从‘圈地’阶段发展为持续关注客户体验和可比门店销售额的阶段。”

报告还指出，与去年相比，北京和上海等一线城市消费者最青睐的奢侈品品牌更为丰富多元化，其他地区则更倾向于传统大牌奢侈品。在北京和上海以外的城市，路易威登、香奈儿和古驰仍稳居前三位。路易威登和古驰分属于法国LVMH集团 和开云公司（Kering） 。

今年一线城市消费者最想拥有的三个品牌包括香奈儿、爱马仕 、普拉达（Prada） ，而后两个品牌今年新晋入前三名，去年仅排名在5-10名之间；去年排名前三的路易威登和古驰今年则退居第四和第五。