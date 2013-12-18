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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 12:11 BJT

《汇市简讯》英镑/美元亚洲时段反弹

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* 亚洲温和买需推动英镑/美元扩大涨幅

* 日圆交叉盘的广泛买需提供支撑，受助于日经指数上涨1.56%

* 五日移动均线下穿20日移动均线，暗示汇价将进行盘整

* 海外市场交投区间1.6214/1.6336为初始支撑位/阻力位 (完)

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