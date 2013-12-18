中国债市：交易所新增债券盘中停牌制度，异常交易监管加强

路透上海12月18日 - 中国上海证券交易所全面修订异常交易规则，新增债券交易盘中临时停牌制度，加强债券交易价格异动事件监管，市场人士表示，此举料将主要影响高收益率债的二级交易，避免市场大幅波动。

按照上交所发布的《证券异常交易实时监控细则》，涉及债券盘中临时停牌情形的，主要有：

无价格涨跌幅限制的国债、地方政府债和政策性金融债盘中交易价格较前收盘价首次上涨或下跌超过10%（含）、单次上涨或下跌超过20%（含）的；

无价格涨跌幅限制的其他债券盘中交易价格较前收盘价首次上涨或下跌超过20%（含）、单次上涨或下跌超过30%（含）的。

而按照此前上交所交易规则，连续竞价阶段的申报价格是不高于即时揭示的最低卖出价格的110%且不低于即时揭示的最高买入价格的90%；同时不高于上述最高申报价与最低申报价平均数的130%且不低于该平均数的70%。

即在此前连续竞价阶段，债券的单笔交易申报受最近成交价的上下限限制，全天并无涨跌停限制，且盘中停牌制度，也多涉及股票而没有债券。

而根据新规则，达到10%，20%临界点时均可能面临盘中停牌审查。

“这可能会影响到一些高收益债，比如之前的超日债。”上海一家基金公司交易员认为，其他一般情况下，由于债券每日涨跌幅较小，影响不大。

上交所此次全面修订异常交易规则，除了新增债券交易停牌内容外，对股票新股上市的炒新方面亦有诸多新约束。比如明确规定“有价格涨跌幅限制的股票一段时期内的涨跌幅偏离同期可比指数涨跌幅较大，且上市公司未有重大事项公告的”，上交所可以要求上市公司进行停牌核查。

另外，日前深证证券交易所亦发布了《关于首次公开发行股票上市首日盘中临时停牌制度等事项的通知》，规范异常交易。

按照11月30日中国证监会发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，明确要求证券交易所“完善新股上市首日开盘价格形成机制及新股上市初期交易机制，建立以新股发行价为比较基准的上市首日停牌制度，加强对炒新行为的约束”。

欲浏览上交所异常交易实时监控细则，请点选 here (发稿 徐永 审校 黄凯)