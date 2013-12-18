路透基点：石家庄轨道交通签约200亿元人民币贷款--RLPC

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美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透香港12月18日 - 汤森路透旗下基点报导，根据一份政府声明，石家庄市轨道交通有限公司已签定总额约200亿元人民币(33亿美元)贷款案，用于石家庄市两条轨道交通线路建设。
石家庄市政府周三在其网站公布，该公司周二与五家银行签约银团贷款，其中1号线110亿元，3号线89.5亿元。
国家开发银行担任两笔贷款的牵头行。中国农业银行作为副牵头行和担保代理行。中国银行、中国建设银行和中国工商银行亦参与贷款。
轨道交通1号和3号线投资总额313.9亿元。根据借款人网站，1号线建设期限四年九个月，3号线工期为五年。(完)
(编译 王兴亚；审校 龚芳)
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
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