《Maguire专栏》美国大豆销售进展迅速，但面临中国买家变卦隐忧

如果大多数南美大豆基本顺利地度过那个生长阶段，预计南美大豆卖价会更加走弱，从而导致美国售价对中国买家的吸引力进一步下降。2013年初的时候，巴西出口价格跌到了每蒲式耳13.50美元以下，尽管当时全球大豆供应短缺。而2014年，预计南美大豆产量将创最高纪录，而与此同时，在美国今年大豆丰收之后，全球大豆库存回升。

出于对中国进口商的顾虑，美国大豆贸易商在采取相应措施，防备中国在2014年第一季可能取消一系列订单。

他们采取的主要自保手段就是购买大豆卖出选择权。这种选择权可以让持有者锁定大豆期货的售价，即便市场价格跌破履约价。

自从11月以来，履约价为12美元的3月份大豆卖出选择权一直很受欢迎，目前其未平仓合约数量超过了19,000份，大致相当于9,500万蒲式耳。

但最近，贸易商亦在买进履约价为13美元的卖出选择权，自12月初以来，其未平仓合约数量增长了140%以上，增至相当于5,500万蒲式耳以上。

大豆市场卖出选择权情况图表：link.reuters.com/ryg55v

亦有人在买入1月份的卖出选择权。但由于这些选择权将在年底之前到期，所以多数选择权市场中的买兴现在都转向了3月期货，可以覆盖南美种植季所剩下的大部分时间，那也是中国买家最可能对美国爽约并转向南美卖家的时候。

如果这种情形发生，则美国大豆价格可能下滑，而持有卖出选择权的贸易商则仍能以高于市场普遍价格的水平卖出大豆。(完)