欧元区金融：财长就关闭银行的资金问题达成一致，为银行业联盟铺路

更新版 1-《图表新闻》今年第一季上演特朗普通胀大戏，但后续剧情可能有变
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
根据该协议，各家银行将提供现金以备倒闭银行关停时使用，在10年时间里将为单一清算基金积累约550亿欧元(760亿美元)。
不过在那之前，要是基金没有足够资金，政府可以向银行增加征税。如果这还不够，政府可以使用公共资金。
根据欧元区财长协议，政府在资金不足情况下，可以从欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)救援基金借钱。西班牙政府2012年就是通过此举对银行进行资本重组的。
对德国来说，这是一次胜利。德国不愿意欧元区国家共担欧元区其他地区银行关停的成本，而且希望越晚实施越好。
各国财长已经同意建立另一个银行业联盟，欧洲央行将从2014年底起负责监管该地区大型银行。
各国财长周三就具体举措达成普遍一致，接下来只剩和欧洲议会磋商立法问题。
周三，欧盟各国财长将讨论谁有权关停欧元区内的问题银行。(完) (编译 郑茵/朱晓军；审校 石冠兰)
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *南通通州区 10 7 4/7簿记建档 -- AA 4/10-4/12 中信建投证券 惠通投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 淄博市博山区 8 7 3/28簿记建档 5.63% AA