欧元区金融：财长就关闭银行的资金问题达成一致，为银行业联盟铺路

根据该协议，各家银行将提供现金以备倒闭银行关停时使用，在10年时间里将为单一清算基金积累约550亿欧元(760亿美元)。

不过在那之前，要是基金没有足够资金，政府可以向银行增加征税。如果这还不够，政府可以使用公共资金。

根据欧元区财长协议，政府在资金不足情况下，可以从欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)救援基金借钱。西班牙政府2012年就是通过此举对银行进行资本重组的。

对德国来说，这是一次胜利。德国不愿意欧元区国家共担欧元区其他地区银行关停的成本，而且希望越晚实施越好。

各国财长已经同意建立另一个银行业联盟，欧洲央行将从2014年底起负责监管该地区大型银行。

各国财长周三就具体举措达成普遍一致，接下来只剩和欧洲议会磋商立法问题。