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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 12:59 BJT

表格: 中国11月原油、天然气和成品油产量--国家统计局

路透上海12月18日 - 以下是中国国家统计局公布的11月原油、天然气和成品油产量数据一览表。（单位为吨，天然气单位10亿立方米） 产品名称 11月 同比(%) 1-11月 同比(%) 原油加工量 40,170,000 -0.60 436,450,000 3.60 石脑油 2,423,200 5.15 25,940,100 3.51 汽油 8,330,800 3.26 89,574,900 10.18 煤油 2,062,500 5.99 22,846,500 16.06 柴油 14,595,200 -2.49 157,862,100 0.50 燃料油 2,164,100 -4.19 22,867,500 10.89 液化石油气 2,146,800 4.31 22,685,400 9.47 国内产量: 天然原油 17,279,300 0.36 190,307,100 1.55 天然气 10.01 6.44 102.02 8.88

浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 (完) (整理 丁琦; 审校 杨淑祯)

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