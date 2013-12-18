表格: 中国11月原油、天然气和成品油产量--国家统计局

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透上海12月18日 - 以下是中国国家统计局公布的11月原油、天然气和成品油产量数据一览表。（单位为吨，天然气单位10亿立方米） 产品名称 11月 同比(%) 1-11月 同比(%) 原油加工量 40,170,000 -0.60 436,450,000 3.60 石脑油 2,423,200 5.15 25,940,100 3.51 汽油 8,330,800 3.26 89,574,900 10.18 煤油 2,062,500 5.99 22,846,500 16.06 柴油 14,595,200 -2.49 157,862,100 0.50 燃料油 2,164,100 -4.19 22,867,500 10.89 液化石油气 2,146,800 4.31 22,685,400 9.47 国内产量: 天然原油 17,279,300 0.36 190,307,100 1.55 天然气 10.01 6.44 102.02 8.88
浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 (完) (整理 丁琦; 审校 杨淑祯)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当