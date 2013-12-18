版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 13:17 BJT

香港股市：早盘勉力上涨，对美联储减码刺激措施的忧虑似有减退

路透12月18日 - 香港股市周三早盘勉力上涨，对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始削减货币刺激举措规模的忧虑减退。

截至中午时分，港股恒生指数 上涨0.6%，至23,069.23点；恒生国企指数 则升0.9%。过去五个交易日恒生国企指数有四天都是下跌的。

“投资人开始在想，美联储今晚或许不会对刺激举措出台任何决定。对于刺激计划减码的疑虑似乎减退了。”京华山一研究部主管彭伟新称。

昆仑能源 周三复牌后，下跌1.4%，此前该公司表示其董事长已辞职。 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐