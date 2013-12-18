澳洲股市：小跌，市场消化澳洲央行总裁评论并静待美联储决议

澳股指标S&P/ASX 200指数 跌7.1点至5,096.1点。近几周来大盘指数遭受打击，自10月28日触及的五年半高点以来已回落约7%，因获利预估遭下调，且对美联储提早减码购债的担忧也打击澳洲市场信心。