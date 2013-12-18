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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 13:37 BJT

澳洲股市：小跌，市场消化澳洲央行总裁评论并静待美联储决议

路透悉尼12月18日 - 澳洲股市周三下滑0.1%，此前澳洲央行总裁表示不急于降息，目前投资人正不安地静待今日稍晚的美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结果。

澳股指标S&P/ASX 200指数 跌7.1点至5,096.1点。近几周来大盘指数遭受打击，自10月28日触及的五年半高点以来已回落约7%，因获利预估遭下调，且对美联储提早减码购债的担忧也打击澳洲市场信心。

澳洲央行总裁史蒂文斯周三在半年度国会证词陈述时暗示，近期内没有进一步降息的迫切需要，但若形势需要，央行也做好进一步降息的准备。(完)

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