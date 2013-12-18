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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 13:38 BJT

日本股市：日经指数尾盘涨幅扩大至逾2%

路透东京12月18日 - 日本股市日经指数 周三尾盘涨幅一度扩大至2.02%。(完)

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