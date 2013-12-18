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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 13:58 BJT

印度金融市场：NSE股指升势扩大至1.5%，此前印度央行维持利率不变

路透孟买12月18日 - 印度股市、债市和印度卢比周三上涨，此前印度央行意外维持利率不变 。

* 印度卢比兑美元 扩大涨势，报61.78

* 印度股市NSE指数 升势扩大至1.5%

* 印度指标10年期公债收益率跌12个基点至8.78%。(完)

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