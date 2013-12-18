更新版 1-台湾金融：金管会拟修法开放险资赴海外并购，并将协助电子商务产业

* 开放保险资金赴海外并购须具备前提

* 为快速成长的险资拓宽运用管道

* 协助电子商务发展的方式将不限于融资 (新增金管会主委说法)

路透台北12月18日 - 台湾金管会主委曾铭宗周三称，由于国内保险资金充沛，开放保险业资金到国外并购保险公司或银行将纳入这次保险法修订；此外，继金融产业资金协助创意产业之后，下一波将研议协助电子商务。

他在出席一民间团体举办的研讨会时作出上述表述，并指出开放保险资金赴海外并购必须具备前提，包括完整周详的评估报告、健全的财务体质、良好的公司形象等，且购并保险或银行必须有相关的管理能力及配套，举凡日本早已如此实施。

“(保险赴海外并购的资金)有可能排除在海外投资额度之外，这也是一个做法。”他说。

他介绍称，国内保险业资产总额及可运用资金成长快速，至2013年9月底，保险业资产总额及可运用资金分别达16.2兆(万亿)台币、14.52兆台币，年增率各达10.88%、11.2%，保险业必须有效运用、妥善管理保险业资金，为扩大保险业资金运用管道 ，因此将研议开放保险资金到国外进行购并。

据本地媒体报导，台湾最大金控--国泰金 高层先前曾公开表示，国际间并购银行动辄数十亿美元，不是台湾任何一家银行能独力负担，但若能请寿险资金投资，银行负责经营，有助催生台湾大型区域金融机构。

金管会先前曾表示，盼3-5年内促成1-2家国银成为亚洲具指标性区域性银行。

**研议金融产业协助电子商务发展**

继金融产业资金协助创意产业之后，金管会研议将金融产业资金协助电子商务发展，曾铭宗表示，此次协助并不限于融资，将向支援创意产业的整套方式，包括直接金融及间接金融等，近期将提出初步方案。

他表示，金管会已透过创柜板、创意集资平台，扩大创意产业募资管道，目前银行局正在研议第二波：金融产业资金如何协助电子商务发展，待有具体规划将尽速对外说明。

此外，他并称，金管会将于下月6日开放投资人先买后卖、现股当冲交易，实施三个月后若台股成交量能未扩大，将会再研议新措施激励成交量放大。