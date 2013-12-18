更新版 1-台湾金融：金管会拟修法开放险资赴海外并购，并将协助电子商务产业

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
* 开放保险资金赴海外并购须具备前提
* 为快速成长的险资拓宽运用管道
* 协助电子商务发展的方式将不限于融资 (新增金管会主委说法)
路透台北12月18日 - 台湾金管会主委曾铭宗周三称，由于国内保险资金充沛，开放保险业资金到国外并购保险公司或银行将纳入这次保险法修订；此外，继金融产业资金协助创意产业之后，下一波将研议协助电子商务。
他在出席一民间团体举办的研讨会时作出上述表述，并指出开放保险资金赴海外并购必须具备前提，包括完整周详的评估报告、健全的财务体质、良好的公司形象等，且购并保险或银行必须有相关的管理能力及配套，举凡日本早已如此实施。
“(保险赴海外并购的资金)有可能排除在海外投资额度之外，这也是一个做法。”他说。
他介绍称，国内保险业资产总额及可运用资金成长快速，至2013年9月底，保险业资产总额及可运用资金分别达16.2兆(万亿)台币、14.52兆台币，年增率各达10.88%、11.2%，保险业必须有效运用、妥善管理保险业资金，为扩大保险业资金运用管道 ，因此将研议开放保险资金到国外进行购并。
据本地媒体报导，台湾最大金控--国泰金 高层先前曾公开表示，国际间并购银行动辄数十亿美元，不是台湾任何一家银行能独力负担，但若能请寿险资金投资，银行负责经营，有助催生台湾大型区域金融机构。
金管会先前曾表示，盼3-5年内促成1-2家国银成为亚洲具指标性区域性银行。
**研议金融产业协助电子商务发展**
继金融产业资金协助创意产业之后，金管会研议将金融产业资金协助电子商务发展，曾铭宗表示，此次协助并不限于融资，将向支援创意产业的整套方式，包括直接金融及间接金融等，近期将提出初步方案。
他表示，金管会已透过创柜板、创意集资平台，扩大创意产业募资管道，目前银行局正在研议第二波：金融产业资金如何协助电子商务发展，待有具体规划将尽速对外说明。
此外，他并称，金管会将于下月6日开放投资人先买后卖、现股当冲交易，实施三个月后若台股成交量能未扩大，将会再研议新措施激励成交量放大。
台湾金融保险类指数 今日收高0.16%，台股加权指数 则近收平盘。(完) (记者 詹静宜 审校)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当